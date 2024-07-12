Murat Kurşun'un Bodrum'da lahmacun keyfi
Eşi Asena Toprak ile Bodrum'da tatil yapan Murat Kurşun, bir plajda lahmacun yerken görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Murat Kurşuni eşi Asena Toprak ile Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
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Eşi Asena Toprak ile denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için bir plaja giden Murat Kurşun, acıkınca lahmacun yedi. Ünlü müzisyenin yemek tercihi her sene tartışma yaratan lahmacun fiyatlarını akıllara getirdi.
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Murat Kurşun, karnını doyurduktan sonra eşiyle birlikte iskeleden denize atladı.
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Ege'nin serin sularında serinleyen çift, bir süre yüzdükten sonra denizden çıktı.
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Tuzlu sudan arınmak için duş alan Murat Kurşun ile Asena Toprak daha sonra güneşlenmek üzere şezlonglarına gitti.