Ünlü sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir hastaneye kaldırıldı. Kekilli, kaldırıldığı hastanede ameliyata giremeden hayata gözlerini yumdu.

Murat Kekilli babasının ameliyatı için ailesi ve kardeşleri ile Ankara’da bulunuyordu. Çok üzgün olduğunu belirten Kekilli, "Takdiri ilahi, Allah bir değerlimi yanına aldı. Mekanı cennet olsun İnşallah" diyerek üzüntüsünü dile getirmeye çalıştı.

Ünlü sanatçı babasının acı haberini aldıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamız Mustafa Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." mesajını paylaştı.

Memleketi Adana'ya götürülen Mustafa Kekilli, bugün, ikindi namazına müteakiben, Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.