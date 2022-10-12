"Kalbimin farklı attığını hissettim!"

Murat Kekilli, İstanbul Boğazı’nın ışıltılı manzarasında müzikseverlerle bir araya geldi. Kekilli, ‘Unutamam‘ şarkısıyla hayranlarını selamladı.

Sahneye motosikletle giriş yapan ünlü şarkıcı, yukarıdan indirilen gitarıyla konsere başladı. Sahne şovuyla göz dolduran Murat Kekilli, farklı bir görsel şölene imza attı.

Anadolu rock müziğinde ayrı bir yere sahip olan Kekilli, ‘Bu Akşam Ölürüm’den ‘Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?’a, 'Salını Salını’dan ‘Karagözlüm'e uzanan birçok şarkısını seslendirdi.

Müzikseverlere bir de sürpriz yapan Murat Kekilli, yeni şarkısını ilk kez dinleyicileri için seslendirdi. Hep bir ağızdan parçalara eşlik eden hayranları, ara ara telefon ışıklarını yakarak unutulamayacak bir atmosfer oluşturdu.