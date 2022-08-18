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Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Kekilli, "Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine yapılması planlanan 100. yıl marşı için size teklif gelse söyler misiniz?" sorusunu yanıtladı.

"VATAN AŞKININ BEDELİ YOKTUR"

Kekilli, "Tek bir şartım olur; para önermezlerse eğer... Çünkü vatan, millet aşkının bedeli yoktur. Ancak o şekilde kabul edebilirim." dedi.

Murat Kekilli, geçtiğimiz haftalarda bir halk konseri sırasında yaptığı Bülent Ersoy gafının hatırlatılması üzerine, "Bülent Hanım'ı çok seviyorum. 'Diva'mızı seviyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz." demekle yetindi.

"ŞARTLARIMIZI EŞİTLEYELİM"

Yağmurlu havaya rağmen festival alanını dolduran Giresun'luların ıslanmasına gönlü elvermeyen Kekilli, "Şartlarımızı eşitleyelim." diyerek, sahnede başından aşağı su dökerek kendini ıslattı.