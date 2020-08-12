Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bu kez Muharrem İnce ile bir araya geldi.

KARYALÇIN: MASAYI DEVİRME

Yaklaşık iki saat süren görüşme Muharrem İnce'nin Ankara Yaşamkent'teki ofisinde gerçekleştirildi. O görüşmede Murat Karayalçın parti bütünlüğü ve birliği vurgusu yaptı. İnce'nin perşembe günü yapacağı basın toplantısını kastederek, "Partide kal masayı devirme" dedi. Bu sözlerle son günlerde genel merkezi hedef alan İnce'ye eleştirinin dozunu azaltması gerektiğini belirtti.

İNCE: ANADOLU'YU GEZECEĞİM

İnce de konuşmasında parti kuracağı yönünde bir ifade kullanmadı. Aksine Anadolu'yu şehir şehir gezeceğini söyledi. Şimdi gözler Muharrem İnce'nin perşembe günü 11:00'de yapacağı basın toplantısında.