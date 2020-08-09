CHP'de Muharrem İnce'nin yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddiası sonrası CHP Genel Merkezi'nde kritik görüşme yapılıyor.

CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Muharrem İnce konusunun ele alınacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın da Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenilmişti.