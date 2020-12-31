Murat Karahan'ın yeni yıl konseri İş Sanat'ta

Ünlü tenor Murat Karahan, 'Nessun Dorma'dan 'Fidayda'ya Türk Sanat Müziği'nden Sezen Aksu şarkılarına uzanan muhteşem bir repertuvarla bu akşam saat 23.00'te İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle birlikte 2021'i karşılayacak.

İş Sanat’ın merakla beklenen Yeni Yıl Konseri’nin bu seneki konuğu ünlü tenor Murat Karahan olacak. Türkiye’yi dünya sahnelerinde başarıyla temsil eden Karahan, yeni yıl akşamı unutulmayacak bir performansa imza atacak.





Konserde Karahan’a, orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Bilkent Konser Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konser de ünlü tenor Nessun Dorma'dan Fidayda'ya Türk Sanat Müziği’nden sevilen pop şarkılarına uzanan özel repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Bu harika konser bu akşamı saat 23.00’ten itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak. Etkinlik sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.