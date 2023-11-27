Murat Dalkılıç sevgilisiyle dövme yaptırdı

ŞANS VE BAŞARI GETİRECEĞİNE İNANILIYOR



Çin mitolojisine göre; akıntısı en güçlü nehir olan Yangtze Nehri'nde akıntıya karşı yüzebilen ve nehrin kaynağına kadar ulaşabilen koiler, ejderhaya dönüşmektedirler. Yine benzer bir mantık ile bu ejderhaya dönüşüm hikâyesi koi balığının başarı ve azmi simgelemesine neden olmaktadır.



Ayrıca koi balığı dövmesinin şans ve başarı getireceğine inanılır.



Fotoğraflar: Instagram