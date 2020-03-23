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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İnsanlar evden dışarı çıkmayarak salgına karşı önlem almaya devam ediyor.

Türkiye'de de tedbir alan ünlü isimlerden biri olan popçu Murat Dalkılıç, önceki akşam Instagram'dan hayranlarına moral vermek için canlı yayın açarak konser verdi.

Dalkılıç'a oyuncu sevgilisi Hande Erçel de eşlik etti.