"HER GÜN DAHA DA ÖZLÜYORUM SENİ"



Biz büyürken evde 3 kızdık böyle 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız.. Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram...