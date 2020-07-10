Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz senelerde çekildiği bir kareyi yeniden Instagram hesabından yayınladı.

Dalkılıç, havuz başında verdiği pozuna "Göbeksiz olmasını da biliriz" notunu düştü. Şarkıcının fotoğrafı, kısa sürece binlerce beğeni aldı.