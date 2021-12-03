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Murat Dalkılıç babasının son sağlık durumunu açıkladı - Magazin haberleri

Murat Dalkılıç: Babam gayet iyi!

Eski aşkı Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile bir süredir birliktelik yaşayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta Kuşadası'nda kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan babası ile ilgili konuştu. Mehmet Sedat Dalkılıç'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, "Kendisi gayet iyi, bir sıkıntı yok" dedi

03.12.2021 - 07:43 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş çifti, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

  • BABASININ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

    Ünlü popçu, geçtiğimiz hafta babası Mehmet Sedat Dalkılıç'ın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasıyla ilgili konuştu. 64 yaşındaki babasının son sağlık durumunu açıklayan Dalkılıç, "Kendisi gayet iyi, bir sıkıntı yok." açıklamasını yaptı.

  • Bir hayli yorgun oldukları gözlenen çift, daha fazla soru kabul etmeden araçlarına yöneldi. İkili, ardından hızla evlerinin yolunu tuttu.

  • KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

    Kuşadası'nda yaşamını sürdüren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sedat Dalkılıç, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Anjiyo uygulanan Dalkılıç, yoğun bakımda tedavi görmüştü.

  • HASTANEYE KOŞMUŞTU

    Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile Aydın'a gelmişti. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Dalkılıç, babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi almıştı.

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