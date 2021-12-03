"İYİ OLACAK, İNANIYORUM"

Ardından babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Murat Dalkılıç, "Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak, inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum." diye konuşmuştu.