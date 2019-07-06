Murat Çetinkaya kimdir, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2016 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Murat Çetinkaya görevden alındı. İşte Murat Çetinkaya'nın hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

Murat Çetinkaya, 1976 yılında dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve çift anadal programı kapsamında aynı Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayan Çetinkaya, halen aynı Üniversitede uluslararası finans/ekonomi-politika alanında doktora tez çalışmasını sürdürüyor.

Çetinkaya, bankacılık hayatına Albaraka Türk Katılım Bankasında başladı. Uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Çetinkaya, 2003 yılından itibaren kariyerine Türkiye Halk Bankasında devam etti.

Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve sonrasında Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde aralarında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin de bulunduğu Bankanın çeşitli iştiraklerinde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı.

Çetinkaya, 2008 yılından Başkan Yardımcılığına atandığı tarihe kadar, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

29 Haziran 2012 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çetinkaya, 19 Nisan 2016 tarihinde itibaren sürdürdüğü Merkez Bankası Başkanlığı görevi 6 Temmuz 2019'da sona erdi.