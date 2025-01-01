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        Haberler Magazin Murat Cemcir'in 2025'ten beklentisi: Aşk olsun artık - Magazin haberleri

        Murat Cemcir'in 2025'ten beklentisi: Aşk olsun artık

        Murat Cemcir, 2024 yılını değerlendirerek geride bıraktığı yılların kendisi için önemini ve 2025'ten beklentilerini paylaştı. Cemcir; "Lütfen bu yıl bir aşk olsun artık"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 19:24 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:24
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        • 1

          2024'ü geride bırakarak 2025’e yeni adım attığımız bugünlerde, ünlü isimler yeni yıldan beklentilerini ve geçen yıl edindikleri tecrübeleri paylaşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de başarılı oyuncu Murat Cemcir oldu.

        • 2

          Murat Cemcir, 2024'ü değerlendirirken hem kişisel hem de profesyonel hayatında yaşadığı önemli deneyimlere değindi. Ünlü oyuncu, geride bıraktığı yıl boyunca kazandığı tecrübeleri ve 2025'e dair yeni hedeflerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        • 3

          "GÜZELDİN 2024"

          Ardışık fotoğraflar eşliğinde paylaşım yapan Murat Cemcir, şu ifadeleri kullandı; "2024’te yeni ve güzel insanlarla tanıştım. Güzel ustalara kalfalık yapmayı öğrendim. Sahnenin tozunu yuttum ve ziyadesiyle lezzetli geldi. Ömrüm yettiğince de yapmaya karar verdim. Yanlış kararlarım da oldu ama o yanlışlar sayesinde güzel tecrübeler edindim. Seyircimle sahneden sonra oturup söyleştim ve yeni yılda bunu hem İstanbul’da hem de Anadolu turnesinde yapacağız. İşimi tekrar aşkla yapmayı öğrendim. Tatil yapmadım… Yeni hayaller kurdum, yazdım, çizdim, kurguladım. Güzeldin 2024, sana teşekkür ediyorum"

        • 4

          "BU YIL BİR AŞK OLSUN ARTIK"
          Yeni yıla dair hedeflerinden de bahseden Murat Cemcir, 2025’e ilişkin şunları ekledi, "Ve sen 2025; hadi gel anlaşalım. Tiyatro sahnesinden inmiyorum. Fevkaladenin fevkinde bir dizi yapıyoruz 10 yıl aranın ardından; 5 yıl aradan sonra bir de film çekiyoruz. Kendimle birlikte uzun zamandır bekledik ama artık harekete geçiyoruz, bu yıl seninle birlikte. Durmak yok, şakaya devam. Evet, anlaştık ama lütfen bu yıl bir aşk olsun artık, rica ediyorum sevgili 2025."

          Fotoğraflar: Instagram

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