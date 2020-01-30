Murat Boz'un annesi Nedret Boz korkuttu. Murat Boz, geçtiğimiz hafta konser vermek için Amsterdam'a gitmişti. Boz'a annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz da eşlik etti. Nedret hanım yolculuk sırasında kalp spazmı geçirdi.

2. Sayfa'ya konuşan Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz yaptığı açıklamada, "Annemi Amsterdam'a götürmeyi ben istediğim için kendimi çok suçladım. Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şuan çok şükür hiçbir şeyi yok" dedi.