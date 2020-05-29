Murat Boz ile Hadise 'O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? - Magazin haberleri

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan programın konuğu oldu. Ilıcağı, programda yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde değişiklik olacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım. Hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi.

Ilıcalı'nın açıklamasından sonra Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ile jüri koltuğuna oturan Hadise ve Murat Boz'un Instagram'dan yaptıkları paylaşım dikkat çekti.

Boz, sosyal medya hesabının hikaye kısmına yarışmada çekildiği bir kareyi eklerken, Hadise de "Murat Boz style" ifadelerini kullandı. Yıllardır 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda oturan ikilinin bu hareketi, yeni sezonda olmayacağı yönünde yorumlandı.