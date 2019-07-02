"Arkadaşlar bence herkes hakkını aramalı bu konuda yanlış bir durum yok. Bir ücret veriyosunuz ve doğal olarak paranızın kalanını bekliyorsunuz ama paranız geri gelmiyor. Onun için ne kadar para kazandığınız önemli değil, hakkını aramak önemli. Eğer bahşiş verilecekse buna biz karar veririz" diyerek son noktayı koydu.