"İYİ Kİ DOĞDUN"

Daha önce dedikoduları yalanlayan ikiliden Tuba Büyüküstün, dün 40 yaşına bastı. Boz, ünlü oyuncunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yakın arkadaşları Rıza Kocaoğlu ile birlikte verdiği pozları yayınlayan Murat Boz, Büyüküstün'e, "İyi ki doğdun Tubi..." sözleriyle seslendi.

Karede bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü isim de Boz'a, "Teşekkür ederim..." yanıtını verdi ve mesajına beyaz kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.

Fotoğraf: Instagram