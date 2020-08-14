Popçu, konuyla ilgili "Ben beğendiğim resimleri ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Sadece bir beğenme var. Öyle bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Muhabirlerin, "Aşka bakış açınız nasıl?" sorusuna Murat Boz, "Kimin kötüdür ki? Güzel bakıyorum aşka. Aşka aşk ile bakıyorum" şeklinde yanıt verdi.