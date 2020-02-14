Aslı Enver, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz ile yollarını tamamen ayıran ve 4 aydır hiçbir şekilde görüşmediğini itiraf eden Enver, son olarak Instagram hesabında temizliğe gitti.

Oyuncu, 200’e yakın ismi arkadaş listesinden çıkardı. Aslı’nın özellikle Hadise'yi de silmesi dikkat çekti. Enver'in eski aşkı Murat Boz ile Hadise'nin adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmış, taraflar iddiaları yalanlamıştı.