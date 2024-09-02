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        Haberler Müzik Murat Boz coşkusu

        Murat Boz coşkusu

        Murat Boz, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale'de bir konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:00
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        Murat Boz coşkusu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ülkemizin en kapsamlı festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale’de düzenlenen organizasyonda Murat Boz Konser verdi.

        On binlerce müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği konserde Boz, gerek sahne repertuarı gerekse muhteşem performansıyla geceye damga vurdu. Başarılı sanatçı, on binlerce hayranının hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarıyla, zaman zaman duygusal zaman zaman hareketli ve eğlenceli dakikalar yaşattı.

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        #murat boz

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