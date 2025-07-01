Murat Başaran ile Asena, aynı sahnede

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Murat Başaran ile Asena, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Murat Başaran ve Asena, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

REKLAM advertisement1 Geçtiğimiz günlerde, "Anadolu erkeği transparan giymez" açıklamasıyla gündeme gelen Başaran, "Anadolu erkeği sahnede göbek atar mı?" sorusuna ise; "Adam gibi, adam adama oynamak var bir de kıvırmak var. Ben adam gibi oynamayı seviyorum. Bir erkeğin çok kıvırmasını sevmiyorum. Bu benim görüşüm ve tarzım değil" diyerek, cevap verdi. REKLAM

9 yıl önce sahneleri bırakan Asena, yeniden seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadı. Asena, sahnelere dönüş kararını şöyle açıkladı: Murat’ın, İstanbul’daki sahnesinde insanların o coşkusunu, ilgisini, alakasını görünce gözümden yaş geldi, çok duygulandım. Sonra dedim ki; Asena’yı ben ne kadar çok özlemişim.' Büyük bir ara vermişim. Bugün misafirim ama bundan sonra hep beraberiz.