Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı Teke Tek’te

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Fatih Altaylı ile Teke Tek programının bu akşamki konukları Habertürk yazarı Murat Bardakçı ile tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı.

Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından yeniden tartışılan monarşi ile kraliyetin dünü ve bugünü masaya yatırılacak.

Fatih Altaylı ile Teke Tek bu akşam 21.00'de Habertürk TV'de canlı olarak yayınlanacak.