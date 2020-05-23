"FOTOĞRAFLARI SİLİN"

Görüntülenmekten kurtulamayan Murat Aslan, gazetecilerin yanına geldi. Basın mensuplarının ,"Derin Mermerci ile ilişkiniz hakkında bir çok haberiniz çıktı. Aşkınız devam ediyor mu? Neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Aslan, ''Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Sizden sadece fotoğrafları silmenizi rica ediyorum'' şeklinde cevap verdi.