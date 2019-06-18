Murat Akıncı son zamanların merak edilen isimleri arasında yerini aldı. Sebebi ise Murat Akıncı hakkında ortaya atılan bomba iddialar ve Zerrin Özer'in Murat Akıncı ile evlenmesi.

MURAT AKINCI KİMDİR?

Murat Akıncı'nın detaylı biyografisi şu an yok. Murat Akıncı hakkında ortaya atılan iddilar konuşuluyor. Zerrin Özer'den 25 yaş küçük olduğunu biliniyor.

MURAT AKINCI İDDİALARI

2. Sayfa'nın canlı yayınına bağlanan bir kadın, Akınca'nın dolandırıcı olduğunu kendisinden 400 bin TL aldığını iddia etmesinin ardından, şimdi de Adnan Oktar'la görüntüleri ortaya çıktı.

Şarkıcı Zerrin Özer, Murat Akıncı ile pazar akşamı evlendi. Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesindeki düğün törenine 100 kişi katıldı. 61 yaşındaki Zerrin Özer, oldukça mutlu olduğunu söylerken tatsız sürprizlerle karşılaştı.

TV programlarına telefonla bağlanan 3 kadın, eski sevgilisi olduğunu söyledikleri Murat Akıncı'nın çeşitli zamanlarda kendilerini dolandırdığını iddia etti. Dün akşam saat 20.00'de evlenen Zerrin Özer, bu sabah 08.00'de kocası hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaştı.

Zerrin Özer'in eşi yüzünden mağdur olduğunu iddia eden 3. kişi, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Kimliğini açıklamayan kişi şunları söyledi:

O bir servet avcısı. Zerrin hanım aşık olabilir ama o kişinin sevdiğini düşünmüyorum. Cebinde 5 kuruşu olmayan bir adam. Nakit param yok dediğimde 'telefonunu sat' dedi.

Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım ise, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı.

Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı’nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini ve böylelikle kendisine güven verdiğini söyledi.

Seda Hanım, 16 Kasım 1984 doğumlu olduğunu söylediği Murat Akıncı’nın ilerleyen dönemlerde çirkin yüzünü gösterdiğini ve kendisini tehdit ettiğini hatta oğlunu öldürmekle korkuttuğunu söyledi. Mahkeme kayıtlarında bu bilgilerin hepsinin bulunduğunu ifade eden Seda Hanım, bu süre zarfında kendisinden tek kuruş bile alamadığını açıklayarak işinden olduğunu ve kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan Murat Akıncı’nın yalancı ve dolandırıcı olduğunu belirtti.

Gerçek kimliğini savcılığa başvurduktan sonra öğrendiğini söyleyen Seda Hanım, “Zerrin Hanımla evlenmeden önce üzerine ciddi bir malvarlığı yapmıştır diye düşünüyorum yaş tahtaya basmaz o” şeklinde konuştu.

ADNAN OKTAR İDDİASI

TemizMagazin'in iddiasına göre; Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi.

Estetikli görüntüleriyle çok tanınan 'Kedicikler'i herkes tanıyor. Bir de Adnan Oktar'ın 'Aslanlarım' dediği erkek müridleri var. İşte bu kedicikler ve aslanların arasında Zerrin Özer'in eşi de var. Akıncı'nın çeşitli görüntüleri de var.

2. Sayfa programına bağlanan Nur Hanım da Akıncı hakkında şunları söyledi: Flört aşamasında 80 bin TL istedi benden. Ben de vermedim. Sonra fotoğraflarıma montaj yapıp beni rezil etmekle tehdit etti.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. Sayfa programında, özel hayatına dair şu açıklamaları yapmıştı:

Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda… İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı… Sevgilim bizim camiadan değil. Kır düğünü gibi bir şey olabilir. Çok sade ve cici bir gelinlik giyebilirim.