Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdüler

Biz de Muradiye Şelalesi'nin ülkemizin ve ilimizin turizminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etmek istiyoruz. Bu yılın teması ise Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık dramıdır. Filistin'in, Gazze'nin yanında olduğumuzu paylaşmak için bu etkinliği organize ettik" diye konuştu.