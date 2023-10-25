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        Haberler Yaşam Munzur Vadisi'nde besin ararken görüntülendiler

        Munzur Vadisi'nde besin ararken görüntülendiler

        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan sincaplar, meşe ormanlarıyla kaplı alanlarda yiyecek ararken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:30
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          Yaklaşık 42 bin hektardan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, sahip olduğu orman, dağ ve vadileriyle birçok canlıya yaşam alanı sunuyor.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Bozayı, kurt, vaşak, su samuru, tilki ve yaban keçisi gibi türlerin bulunduğu milli parkta, havaların soğumasıyla kahverengi sincap da sıkça görülmeye başlandı.

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          Milli parktaki ormanları mesken tutan sincaplar, günün belirli saatlerinde yuvalarından ayrılarak yüksekliği yaklaşık 15-20 metreye ulaşan meşe ağaçlarında zaman geçiriyor.

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          Keskin dişleriyle dallardaki palamutları koparan sincaplar, bu sayede hem karınlarını doyuruyor hem de ağızlarına koydukları palamutları yuvalarına taşıyarak kış için depoluyor.

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          Yaşadıkları yerlerde sürekli hareket halinde olan sincaplar, taşıdıkları veya toprağa gömdükleri tohumlarla da milli parktaki ormanların gelişmesine katkı sağlıyor.

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