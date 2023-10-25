Munzur Vadisi'nde besin ararken görüntülendiler
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan sincaplar, meşe ormanlarıyla kaplı alanlarda yiyecek ararken objektiflere yansıdı
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Yaklaşık 42 bin hektardan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, sahip olduğu orman, dağ ve vadileriyle birçok canlıya yaşam alanı sunuyor.
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Bozayı, kurt, vaşak, su samuru, tilki ve yaban keçisi gibi türlerin bulunduğu milli parkta, havaların soğumasıyla kahverengi sincap da sıkça görülmeye başlandı.
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Milli parktaki ormanları mesken tutan sincaplar, günün belirli saatlerinde yuvalarından ayrılarak yüksekliği yaklaşık 15-20 metreye ulaşan meşe ağaçlarında zaman geçiriyor.
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Keskin dişleriyle dallardaki palamutları koparan sincaplar, bu sayede hem karınlarını doyuruyor hem de ağızlarına koydukları palamutları yuvalarına taşıyarak kış için depoluyor.
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Yaşadıkları yerlerde sürekli hareket halinde olan sincaplar, taşıdıkları veya toprağa gömdükleri tohumlarla da milli parktaki ormanların gelişmesine katkı sağlıyor.
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