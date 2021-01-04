Munzur Gözeleri'nde kış güzelliği

'KAR, AYRI BİR CAZİBE KATTI'

Hozat ilçesinden Munzur Gözeleri'ni görmeye gelen Ümit Konak, "Türkiye'nin çoğu kentinden gelenler oluyor. Burası çok rağbet görüyor. Kar aynı zamanda ayrı bir cazibe kattı. Biz de Hozat'tan o yüzden geldik. Kışın da ayrı ziyaret edilmesi gereken bir yer. Şu an tadilat çalışmaları var. Burası tamamlandıktan sonra daha da rağbet göreceğini düşünüyoruz" dedi.