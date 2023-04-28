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Munzur Çayı’nda kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor

Giriş: 28.04.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Munzur Çayı’nda kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor
Munzur Çayı’nda kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor
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AA

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için yapılan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında sahada 1200 personel görev yapıyor.

Ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında dron, row (su altı arama cihazı) ve sondalama yöntemiyle su altı ve yüzeyinde arama yapıyor.

Jandarma ve emniyet personelinden oluşan dalgıçlar da su debisinin düşük olduğu belirli noktalara dalışlar gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 8 gündür sürdürülen ve skorsky tipi bir helikopterin de destek verdiği aramalarda henüz kayıp 3 kişiye ulaşılamadı.

OLAY

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 gencin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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