Munzur Çayı ortasında keman resitali

Sarp dağların ve meşe ormanlarının arasında kurulu Tunceli'de, son yıllarda yapılan çalışmalarla turizm hareketlenmeye başladı.

Yaklaşık 42 bin hektara sahip milli parkta, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, yaban keçisi, baykuş, sincap ve kelebek gibi canlı türleri yaşıyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentte, Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi de en çok ilgi çeken yerlerin başında geliyor.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu milli parktaki güzelliklerin ülke ve dünya çapında tanınmasını sağlamak için bazı projeler hayata geçiriyor.

RAFTİNG BOTUYLA SUYUN ORTASINA GÖTÜRÜLDÜ

Turkuaz renkteki suyun ortasında kemanıyla ezgiler çalan Çit, milli parkta gezinti yapan vatandaşların da ilgisini çekti.

"BURASI TUNCELİ, MUNZUR ÇAYI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çit'in performansını X hesabından paylaştı...

Burası Tunceli, Munzur Çayı…

Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur’da artık huzurun sesi hakim.



Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit Munzur Çayı’nın ortasında kemanıyla bestesini çaldı.



Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim… pic.twitter.com/mMd0f2zNvp — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2024

Uğur Çit, çocukluktan beri müzikle ilgilendiğini söyledi.

Babası ve ağabeyinin de müzisyen olduğunu belirten Çit, "Müzikten başka bir seçimim olmadı ve iyi ki de olmamış. Bu zamana kadar hayatımın bütün okullarını müzikle devam ettirdim. Şu anda da Munzur Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmaktayım" dedi.

Çit, Tunceli'nin mükemmel bir doğası olduğunu ve şehirde yaşam sürdürmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.