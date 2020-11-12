MUMBAR İÇİN GEREKEN MALZEMELER

500 gram kıyma

Yarım akciğer

1 koyun mumbarı

4 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı reyhan

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

MUMBAR TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Yıkadığınız bulgurları sıcak suyla ıslatın.

Ciğer ve soğanı ince ince kıyın.

İçine kıyma, bulgur, salça, reyhan, baharatlar ve tuz eklenerek dolma içi hazırlayın.

Hazırladığınız harcı mumbara gevşekçe doldurun.

Mumbarın içinin dökülmemesi için iki ucu da iple bağlayın ve kaynayan suda yumuşayıncaya kadar pişirin.

Mumbar pişince suyun içinden alın ve arzu ederseniz sarımsak da dökerek sıcak olarak servis edin.

Mumbar tereyağında kızartılarak da servis edilebilir.