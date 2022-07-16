MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanacak komedi türündeki dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Ahmet Kayakesen ve Gizem Sevim'in başrollerinde yer aldığı dizi bugün saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, "Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NE?
Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...
MÜKEMMEL EŞLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mükemmel Eşleşme dizisi yakında TRT 1'de başlayacak. Dizi tam olarak hangi gün başlayacak bilinmiyor. TRT 1'in Youtube kanalında 11 Haziran tarihinde dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı.
MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kayakesen
Gizem Sevim
Ayşegül Günay
Asuman Dabak
Volkan Severcan
Ayhan Taş
Eylül Öztürk
Cem Zeynel Kılıç
Ayşen Sezeral
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