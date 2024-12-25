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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Mukadderat' AKM Yeşilçam Sineması’nda

        'Mukadderat' AKM Yeşilçam Sineması’nda

        Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması'nda 27 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 'Mukadderat' ve 'Hep 33 Yaşında' filmleri seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 00:49 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:49
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        'Mukadderat' Yeşilçam Sineması'nda
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        MUKADDERAT

        Eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşayan Sultan, çocuklarına hemen evlenmek istediğini söyler. Ancak çocukları babalarının ölümünün üzerinden henüz bir gün geçmişken bunu doğru bulmazlar. Geleneksel bir bakış açısına sahip olan oğlu Nevzat’a göre küçük bir ilçede kimse bunu hoş karşılamayacaktır. Kızı Reyhan ise annesinin bu isteğine saygı duymaya çalışsa da çok erken verilmiş bir karar olduğuna inanır. Çocukları ne yapsalar da Sultan bu isteğinden vazgeçmez. Bir yandan kendine iyi bir eş adayı ararken bir yandan ticarete atılır ve “bir kadın olarak yapamazsın” dedikleri her şeyi yapmaya başlar. Evini pansiyona çevirip işletir, pazarda bir tezgâh açar ve erkek satıcılarla mücadele eder.

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        Sultan’ın bu tavrı ilçedeki diğer kadınlara da örnek olur ve onlar da eşlerinden bağımsız bir hayat yaşayıp Sultan gibi pansiyonda ve pazarda çalışmaya başlarlar. Sultan’ın bu mücadelesi ilçedeki kadınların da örgütlenmesine, kendi kimliklerini kazanmasına sebep olmuştur. Yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği filmin başrollerini başarılı oyuncular; Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant paylaşıyor.

        Film gösterildiği 2024 Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü olmak üzere üç Altın Portakal kazandı.

        Mukadderat; 27-28-29-30-31 Aralık ve 02 Ocak tarihlerinde 14.00 ve 16.30 seanslarında AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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        HEP 33 YAŞINDA

        Hep 33 Yaşında, Türkiye Cumhuriyet tarihinin kolektif bir hafızayla hayata geçirilmiş kültür hareketlerinden birisinin 33 yıla yayılan çarpıcı hikayesini anlatıyor. Film, İslam kültür ve medeniyetin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu ediniyor.

        Niyaz ilahiyat fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen, Ekmel ise üniversitede altmışlı yaşlarda bir hocadır. İki karakterin yolları Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde kesişir. Yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı filmin başrollerini Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut paylaşıyor.

        Hep 33 Yaşında; 27-28-29-30-31 Aralık ve 02 Ocak tarihlerinde 18.30 seansında AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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        #mukadderat
        #AKM
        #Hep 33 Yaşında
        #film
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