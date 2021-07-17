Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yedi aylık hamile olan ve anne olmak için gün sayan Müjgan Ferhan Şensoy ile eşi Cem Öget, önceki gün evlerinin önünde objektiflere yansıdı. Öget'in aile dostlarının çocuğunu bebek arabası ile gezdirdiği görüldü.

Muhabirlerle sohbet eden Cem Öget, "Az kaldı hatta sayılı günler var. Antrenman şart." ifadelerini kullandı.