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Müjgan Ferhan Şensoy-Cem Öget çifti: Sayılı günler var, antrenman şart - Magazin haberleri

Cem Öget: Sayılı günler var, antrenman şart

Cem Öget, önceki gün aile dostlarının çocuğunu bebek arabası ile gezdirirken görüntülendi. Baba olmak için gün sayan Öget, "Az kaldı hatta sayılı günler var. Antrenman şart." derken, Müjgan Ferhan Şensoy ise gülümseyerek, eşini izledi

17.07.2021 - 10:23 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yedi aylık hamile olan ve anne olmak için gün sayan Müjgan Ferhan Şensoy ile eşi Cem Öget, önceki gün evlerinin önünde objektiflere yansıdı. Öget'in aile dostlarının çocuğunu bebek arabası ile gezdirdiği görüldü.

    Muhabirlerle sohbet eden Cem Öget, "Az kaldı hatta sayılı günler var. Antrenman şart." ifadelerini kullandı.

  • Eşinin bebek gezdirmesini oturduğu yerden seyreden Şensoy'un ise bir hayli neşeli olduğu görüldü.

  • "KIZ OLSA DA, ERKEK OLSA DA BİZİ ÇOK MUTLU EDECEK"

    Müjgan Ferhan Şensoy, hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    Müjgan Ferhan Şensoy, "Çok heyecanlıyız tabii bu durumu bir süredir biliyoruz, yakın arkadaşlarımız ve ailelerimizle paylaşmıştık. Sosyal medyada açıklamak için biraz zaman geçmesini bekledik. İlk aylar sık kontrollerin olduğu dönemler şükür bir zorluğunu görmedim. İştahım yerinde onun dışında böyle özel bir aşerme durumum olmadı. Kız olsa da erkek olsa da ikisi de bizi çok mutlu edecek. Birkaç gün sonra cinsiyet belli olacak. Doğumu burada yapmayı düşünüyoruz, ailelerimizle bir arada olmayı isteriz" açıklamasını yapmıştı.

  • "KEYFİMİZ YERİNDE"

    2018 yılında Cem Öget ile evlenen oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy, ardından eşiyle birlikte Cihangir'deki evlerine giderken objektiflere takılmıştı.

    Öget, eşinin hamileliği ilgili sorulara, "Çok mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Vakti gelince yaşanması gereken bir duygu olduğunu öğrendik" şeklinde yanıt vermişti.

  • Cem Öget, "Artık gün sayıyoruz" ifadelerini kullanınca, Ferhan Şensoy araya girip, "Bir dakika... 'Gün sayıyoruz' derken? Daha 5 ay var hayatım" demişti. Öget, elindeki bahar çiçeklerini anne adayı olan eşine aldığını söylemişti.

    "KENDİMİ KİLO STRESİNE SOKMAK İSTEMİYORUM"

    32 yaşındaki oyuncu, "Hamilelikte kilo almaktan korkuyor musunuz?" sorusuna, "Ben pandemide de epey bir kilo almıştım. İlk defa yaşadığım bir süreç onun keyfine varmak istiyorum. Annelik duygusu harikaymış. Annemi şimdi daha iyi anlıyorum. Bebeğime zarar gelicek şeyleri yememeğe dikkat ediyorum. Çok kilo stresine sokmak istemiyorum kendimi" cevabını vermişti.

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