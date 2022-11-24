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'Müjdemi İsterim'in Almanya galası gerçekleşti

18 Kasım'da vizyona giren 'Müjdemi İsterim' filmi, Türkiye'nin ardından turne yolculuğuna Almanya'da devam etti. Filmin oyuncuları Berlin'de hayranlarıyla bir araya geldi

Giriş: 24.11.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
'Müjdemi İsterim'in Almanya galası gerçekleşti - Magazin haberleri
'Müjdemi İsterim'in Almanya galası gerçekleşti
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Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği 'Müjdemi İsterim', Türkiye'nin ardından turne yolculuğuna Almanya'da devam etti ve oyuncular Berlin'de hayranlarıyla buluştu.

Ecem Erkek ve Ahmet Kural
Ecem Erkek ve Ahmet Kural

Almanya'da basının karşısına çıkan Ahmet Kural ve Ecem Erkek, uzun bir aradan sonra Berlin'de olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili, filmi seyirciyle birlikte izledi. Gösterim sonrasında tebrikleri kabul eden oyuncular, salonda dakikalarca alkışlandı ve duygularını dile getirdi.

Ahmet Kural, "Başta yapımcımız sevgili Erol Avcı'ya teşekkür ediyoruz. Ecem'e ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum, onunla oynamak benim için hayaldi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir' dedi.

Ecem Erkek de "Sizinle beraber filmi izlemek ayrı bir keyifti çok teşekkür ederiz. Heyecanınız, gülmeleriniz, kahkahalarınız çok güzeldi hepsini aldık koyduk kalbimize Türkiye'ye öyle döneceğiz" diye konuştu.

Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum’un başrolünü oynadığı ‘Müjdemi İsterim’in yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken, senaryoda Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı imzası bulunuyor.

‘Müjdemi İsterim’, tüm Türkiye'de sinemalarda.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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