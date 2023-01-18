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Yapımcılığını Limit Yapım’ın, yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği, 'Kadınlara Mahsus' adlı filminin çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı film için Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman, Merve Çağıran, Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz kamera karşısına geçti.

'Kadınlara Mahsus'ta beyazperdeye 17 Şubat'ta kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının öyküsü yansıyacak. İzleyicilerle “Kadın; kadının kurdu değil, yurdudur” sloganıyla buluşacak olan film için özel bir tanıtım ve farkındalık çalışmasına imza atıldı. Başrol oyuncuları bir kez daha kamera karşısına geçti ve bu kez ‘kadına yönelik şiddete’ dikkat çeken mesajlar verdi. Hazırlanan mini teaser’lar, sosyal medya üzerinden seyirciye sunulmaya başlandı.

Aslı Tandoğan: Uygarlık seviyemizi ölçmek için kadınlarımıza yaptıklarımıza bakmamız yeter.

Ceyda Düvenci: Kız çocuklarınızın eğitiminde her zaman yanında olun. Hayatlarında önce kendilerini sevsinler, kendilerine şefkat duysunlar ve saygı duysunlar ki, sevgi, şefkat ve saygı duymadıkları ortamı derhal terk etsinler.

Ertan Saban: Evini yuva yapan senin karın. O senin diğer kanın. O senin diğer yarın. O senin yarınların.

Müjde Uzman: Işığını etrafına saçarken, sen karanlıkta kalma. Unutma, güneş sensin.

Melisa Aslı Pamuk: Bir kadın, hayallerini gerçekleştirdiğinde dünya daha da güzelleşir.

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