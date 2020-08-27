Bir süredir Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak, Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle bir süre önce şikayet etmişti.
Daha sonra hem söz konusu işletmelere, hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir sür önce de 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kuracağını açıklamıştı.
Müjde Ar, bu kez avukatı aracılığıyla CİMER'e dilekçe gönderip, yaşadığı Gündoğan Mahallesi'ndeki yüksek sesle yayın yapan bir otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip, Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu.
Ar, Avukatı Mustafa Emre Atmaca aracılığıyla CİMER'e gönderdiği dilekçesinde, Gündoğan Mahallesi'ndeki yüksek sesle canlı müzik yapan söz konusu otel ile ilgili olarak birçok kez ilgili kurumlara şikayet dilekçesi verildiğini belirtti.
Bodrum Belediye Başkanlığı'na 22 Temmuz'da verilen son dilekçe sonucunda bahse konu otelde yapılan gürültü ölçümlerinde sınır değerlerinin aşıldığının tespit edilip, idari yaptırım kararı alındığına da dilekçede yer verilerek, "Ancak süre içinde şikayet konusu işletme için hiçbir tedbir, uyarma, para cezası, ruhsat iptali, kapatma veya benzeri uygulama yapılmadığı sabittir. İlgili işletme ile ilgili birçok kez aynı sebepten kaynaklı idari yaptırım kararı almasına binaen 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükmünce işletmenin müzik ruhsatının veya işletme ruhsatının iptali veya gerekli tedbirleri içerir idari yaptırım kararları alınması elzemken, bu husus ilgili Belediye tarafından sürekli atlanmıştır. Bu nedenlerle Bodrum Belediye Başkanlığı'nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.
Müjde Ar, avukatı aracılığıyla CİMER'e gönderdiği dilekçesine söz konusu otel hakkındaki daha önce yaptıkları şikayet dilekçelerini ve alınan idari yaptırım kararını ekledi.
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