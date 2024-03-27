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        Haberler Dış Yazar Muhterem Nur kaç yaşında öldü? Muhterem Nur kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Muhterem Nur kaç yaşında öldü? Muhterem Nur kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Türk sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Muhterem Nur, sanatı ve özel hayatıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmiş bir yıldızdır. Peki, Muhterem Nur kimdir ve sanatçının hayatının son dönemi nasıl geçti?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:23
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        Muhterem Nur kaç yaşında öldü?
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        Türk sinema ve müzik dünyasının renkli simalarından Muhterem Nur, 1932 yılında dünyaya geldi ve sanat hayatına 1950'lerde adım attı. Sinemada ezilen, mağdur kadın rolleriyle hafızalara kazınan Nur, özellikle Müslüm Gürses ile evliliğiyle de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sanat yaşamının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde olan Nur'un hayatı, sanatla iç içe geçmiş zorlu bir yolculuk olarak dikkat çeker. Bu yazımızda Muhterem Nur’un kim olduğu, ne zaman, nerede ve kaç yaşında öldüğü ile ilgili yaşamına dair tüm merak edilenleri ele alacağız.

        Muhterem Nur Kimdir?

        Muhterem Nur, sanat ve özel hayatıyla Türk sinema tarihinin en ikonik figürlerinden biri olarak anılmaktadır. Doğum adı Olga olan sanatçı, hayatının erken dönemlerinde ailesini tanıma fırsatı bulamadan, "teyze" diye hitap ettiği bir kadın tarafından büyütülmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde, hayatta kalmak için zorlu bir yolculuk yaparak İstanbul'un Eyüp semtine ulaşan Muhterem Nur, burada yeni bir hayata başlamış ve nüfus kayıtlarına Muhterem Kısa olarak geçmiştir.

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        Genç yaşlarda iş hayatına atılan sanatçı, Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışmaya başladı. Özel hayatında bir subayla evlenen ve bir oğlu olan Muhterem Nur, sanat dünyasına adımını 1950'lerde attı. Beyoğlu'nun renkli sokaklarında gezinirken Film San Vakfı'nın gelecekteki başkanı olacak Ümit Utku tarafından keşfedildi ve ilk film teklifini büyük bir hevesle kabul etti.

        1951'de "Yıldızlar Revüsü" filmi ile figüran olarak sinema sektörüne giriş yapan Nur, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve "Kanun Namına" filminde adını Aysel Utku olarak duyurdu. Ümit Utku'nun önerisiyle sahne adını Muhterem Nur olarak değiştiren sanatçı, "Boş Beşik" ile başrol oyuncusu olarak ilk kez kamera karşısına geçti. 1958 yapımı "Üç Arkadaş" filmi ise onu sinema dünyasının zirvesine taşıdı.

        1960'larda Muhterem Nur'a duyulan sevgi, o dönemlerde belki de sadece Türkan Şoray'ın sonradan ulaşacağı popülerliğe benzer bir seviyedeydi. Türk sinemasının duayenlerinden Âgâh Özgüç bile, Nur'un aldığı sevginin eşsizliğini "Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi" diyerek ifade etmişti.

        Muhterem Nur'un özel hayatı da sanatı kadar konuşuldu; ilk evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapan sanatçı, bu evliliğin sona ermesinin ardından 1986 yılında efsanevi şarkıcı Müslüm Gürses ile dünya evine girdi. Sanatçının hayatı, zorluklarla dolu bir başlangıcın ardından, sanatla iç içe geçen, renkli ve unutulmaz bir öyküye dönüştü.

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        Filmleri:

        • Beni Mahvettiler
        • Kore'de Türk Kahramanları
        • Boş Beşik
        • İstanbul Havası / Arşak Sulukule'de
        • Sabahsız Geceler
        • Söz Müdafaanındır
        • Yıldızlar Revüsü
        • Bu Nasıl Aşk
        • Cinci Hoca
        • Kara Davut
        • Kezban
        • Köyün Güzeli
        • Çoban Kızı
        • Aşk Rüyası
        • Aşkın Acıları
        • Aşkın Gözyaşları / Şoför Ömer
        • Ben Bir Günahsızım
        • Ben Kahbe Değilim
        • Kaderim Böyle İmiş
        • Mağrur Kadın
        • Meteliksiz Aşıklar
        • Beni Osman Öldürdü
        • Ali Derler Adıma
        • Ayşecik Fakir Prenses
        • Bir Öpücük Ver Bana
        • Can Pazarı
        • Çapraz Delikanlı
        • Kezban

        Muhterem Nur Ne Zaman Öldü?

        Muhterem nur kaç yaşında öldü sorusu usta sanatçı ile ilgili merak edilen konulardan biridir. Sanatçı, 20 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da yaşama veda etti. Muhterem Nur öldüğünde 87 yaşındaydı.

        Muhterem Nur Neden Öldü?

        Muhterem Nur böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi’nde 2020 yılının Mart ayında vefat etti. Kılınan cenaze namazının sonrasında Muhterem Nur Zincirlikuyu Mezarlığı’na eşi Müslüm Gürses ile aynı mezara defnedildi.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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