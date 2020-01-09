09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'un İspir ilçesindeki toplantıda söz alan muhtarın, talebini anlatırken dil sürçmesi sebebiyle Erzurum Valisi Okay Memiş'e "Vali bey size bir talimatım olacak" şeklinde konuşması hem Memiş'i hem salondakileri güldürdü.
AA'nın haberine göre, valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Erzurum Valisi Memiş, Pazaryolu ve İspir ilçelerini ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi.
Toplantıda taleplerini dile getirmek için söz alan Pınarlı Mahallesi Muhtarı Erhan Yaşar'ın "Vali bey size bir talimatım olacak" diye konuşmaya başlaması, hem salondakilerin hem de Memiş'in gülmesine neden oldu.
Vali Memiş, Yaşar'ın talebini dinledikten sonra, "Tüm muhtarlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yeri var. Biz size ağalık değil hizmet etmeye geldik." dedi.
Yeni yılın ilk günlerinde muhtarların taleplerini dinleyen ve muhtarlara tek tek söz hakkı veren Memiş, onların isteklerini not ederek sorunların en kısa zamanda çözülmesi konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.
Toplantıda muhtarlara seslenen Memiş, İspir'in Karadeniz'e açılan kapı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İspir, sadece Erzurum'da değil Türkiye'de bilinen, girişimci, tüccar ruhu gelişmiş ve batıya da göç vermiş önemli bir ilçedir. Şu anda nüfusu az olmasına rağmen yazın nüfusu 5 katına çıkıyor. 50 yıl önce buradaki köylerimizin yolları o dedelerimiz, kaymakamlarımız, valilerimiz tarafından kazma küreklerle yapıldı. "
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!