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        Haberler Yaşam Muhtar, köyüne çocuklar için kızak pisti yaptı

        Muhtar, köyüne çocuklar için kızak pisti yaptı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dağ köyünde yaşayan çocukları dijital bağımlılıktan kurtarmak için traktörüyle kızak pisti yapan muhtar, amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:50
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          İl merkezine 40, ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta yer alan 800 rakımlı Bakacak köyünde son yağışların ardından kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

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          Muhtar Mehmet Çiçek, traktörüne bağladığı kürekle köyün patika yollarında biriken karı temizlerken, zamanlarının büyük bölümünü evlerinde televizyon, tablet ve akıllı telefon başında geçiren çocuklar için kızak pisti oluşturmaya karar verdi.

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          Ormanlık alanda kalan yaklaşık 150 metre uzunluğundaki patika yolu traktörüyle düzleştiren ve yan kısımlarına da güvenlik için set oluşturan Çiçek'in hazırladığı piste aileleriyle gelen çocuklar, muşamba, poşet ve tahta parçalarıyla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

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          Çiçek, köyde çocukluk ve gençlik yıllarında dijital mecraların bu kadar yaygın olmadığını ve kışın karda eğlendiklerini anlattı.

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          "Çocuklar da bizim eski dönemlerimizde gibi eğlensinler, telefondan, tabletten biraz uzak dursunlar, sosyal aktiviteleri olsun istedim." diyen Çiçek, kendi çocuklarını bile internetten, telefondan, televizyondan alıkoyamadığını, "köydeki bütün çocuklar dışarı çıksın" düşüncesiyle harekete geçtiğini belirtti.

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          Çiçek, köy halkının çevre şehirlerdeki kayak merkezlerine gitme imkanı bulamadığına değinerek, çocukların böyle eğlendiklerini görmenin kendisini de mutlu ettiğini, zaman zaman büyüklerin de pistte kayarak çocukluklarını yaşadığını ifade etti.

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          "BURADA GEÇİRDİĞİM VAKİT BENİM İÇİN DAHA DEĞERLİ VE EĞLENCELİ"

          Kızak pistinde annesiyle gelen 6 yaşındaki Ömer Ayaz, çok eğlendiğini dile getirerek, "Poşetin önünü kaldırıyorum. Daha sonra geriye doğru yatarak ayaklarımı da kaldırıp kayıyorum, çok zevkli" dedi.

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          Pist yapılmadan önce zamanının büyük bölümünü evde telefonda oyun oynayarak geçirdiğini anlatan 11 yaşındaki Asel Akdeniz, bundan dolayı zaman zaman gözünün karardığını ancak arkadaşlarıyla karda kaymanın çok daha eğlenceli olduğunu kaydetti.

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          17 yaşındaki Yusuf Aygün, köyde zamanının büyük kısmını artık kızak pistinde geçirdiğini belirterek, "Evde teknolojik aletlerle vakit geçirmek yerine burada geçirdiğim vakit benim için daha değerli ve eğlenceli. Muhtarımız iyi ki böyle bir şey düşünmüş" ifadelerini kullandı.

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