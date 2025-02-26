İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
İzmir'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki Abdullah Malgaz, kahvehane önünde tartıştığı, 47 yaşındaki babası Metin Malgaz'ı tabancayla öldürdü. Abdullah Malgaz, olayın ardından jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı
İzmir'in Kınık ilçesinde kan donduran olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında, kırsal Yayakent Mahallesi'nde meydana geldi.
ÜÇ AY ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ
Annesi 3 ay önce yaşamını yitiren, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah Malgaz (25) ile babası Metin Malgaz (47) arasında mahalle meydanındaki kahvehane önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI
DHA'daki habere göre çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Abdullah Malgaz, yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin Malgaz, yere yığıldı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Metin Malgaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
KATİL EVLAT GÖZALTINDA
Malgaz'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, oğul Malgaz'ı gözaltına aldı.