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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Kahvenin önünde babasını öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!

        İzmir'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki Abdullah Malgaz, kahvehane önünde tartıştığı, 47 yaşındaki babası Metin Malgaz'ı tabancayla öldürdü. Abdullah Malgaz, olayın ardından jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:57
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        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
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        İzmir'in Kınık ilçesinde kan donduran olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında, kırsal Yayakent Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÜÇ AY ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ

        Annesi 3 ay önce yaşamını yitiren, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah Malgaz (25) ile babası Metin Malgaz (47) arasında mahalle meydanındaki kahvehane önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'daki habere göre çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Abdullah Malgaz, yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin Malgaz, yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Metin Malgaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        KATİL EVLAT GÖZALTINDA

        Malgaz'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, oğul Malgaz'ı gözaltına aldı.

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        #İzmir
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