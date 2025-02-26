İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda

Kıraça Holding sahibi İnan Kıraç Emine Alangoya ile yaptığı tartışmalı evlilik nedeniyle Kızı İpek Kıraç'ın aile mahkemesine açtığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kıraç'a, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir dizi test yapılacak.

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İpek Kıraç, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle Anadolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. O dosyada mahkeme İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk randevuya gitmeyen İnan Kıraç, sabah 10.45'de Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi.

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“HASTALIĞI KARAR VERMESİNİ ETKİLİYOR MU”

İnan Kıraç, İnan Kıraç vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıkacak ve kendisine çeşitli testler yapılacak. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yapacak. Heyet, "nörolojik ve psikiyatrik hastalığı var mı?" ve en önemlisi "varsa bu hastalık karar vermesini etkiliyor mu?" sorusuna testlerle yanıt arayacak. Adli Tıp Kurumu'nun Kıraç'la ilgili hazırlayacağı rapora göre, kısıtlama yada vasi tayini kararı verilme ihtimali bulunuyor.

ADLİ TIP ONUNCU İHTİSAS KURULU

Adlî Tıp Onuncu İhtisas Kurulu; fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildiriyor.