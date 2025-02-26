Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda

        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda

        Kıraça Holding sahibi İnan Kıraç Emine Alangoya ile yaptığı tartışmalı evlilik nedeniyle Kızı İpek Kıraç'ın aile mahkemesine açtığı davada Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 26.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıraça Holding sahibi İnan Kıraç Emine Alangoya ile yaptığı tartışmalı evlilik nedeniyle Kızı İpek Kıraç'ın aile mahkemesine açtığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kıraç'a, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir dizi test yapılacak.

        İnan Kıraç vakası
        Haberi Görüntüle

        İpek Kıraç, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle Anadolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. O dosyada mahkeme İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi.

        Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk randevuya gitmeyen İnan Kıraç, sabah 10.45'de Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi.

        REKLAM

        “HASTALIĞI KARAR VERMESİNİ ETKİLİYOR MU”

        İnan Kıraç, İnan Kıraç vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıkacak ve kendisine çeşitli testler yapılacak. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yapacak. Heyet, "nörolojik ve psikiyatrik hastalığı var mı?" ve en önemlisi "varsa bu hastalık karar vermesini etkiliyor mu?" sorusuna testlerle yanıt arayacak. Adli Tıp Kurumu'nun Kıraç'la ilgili hazırlayacağı rapora göre, kısıtlama yada vasi tayini kararı verilme ihtimali bulunuyor.

        ADLİ TIP ONUNCU İHTİSAS KURULU

        Adlî Tıp Onuncu İhtisas Kurulu; fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Habertürk Anasayfa