Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek. 

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Bakanlar Kurulunun "muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına" ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, il ve ilçelerde dağıtılacak kömür miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ortaya çıkan aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecek.
Karar kapsamında 2018 yılında vakıflara yapılacak kömür sevkiyatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.
TKİ ve TTK'nin CIF satış esaslarında vakıflarca bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, bu noktaların konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla söz konusu kurumların sorumluluğunda nakledilecek.
AA'nın haberine göre; TKİ, dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edecek. Ayrıca TKİ bu karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilecek ve kendi sorumluluğunda vakıflara ulaştırılmasını sağlayacak.
Teslim noktalarına ulaştırılacak kömürün taşınmasında TCDD'ye öncelik verilecek. İlgili kuruluşlarla TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak.
DAĞITIM ORGANİZASYONU
İl ve ilçelerde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından gerçekleştirilecek. Vakıflar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri bakanlıklarınca denetlenebilecek.
Vakıflara yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar KDV dahil olmak üzere TKİ ve TTK tarafından ödenecek.
TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından karar kapsamında CIF satış esaslarına göre vakıflara teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılacak ve kanun çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenecek.
Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak Hazine Bakanlığı tarafından belirlenecek ve karar 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.
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