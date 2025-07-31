Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek'in yanında olan ilk evliliğinden 8 yaşındaki kızı ise babasına teslim edilmişti. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedilmişti.
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Giriş: 31.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:52
Antalya’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklandı.
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