Mühendis kardeş doktor ağabeyini öldürmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı

Başkent'te gece çamaşır makinesini çalıştırma kavgasında kardeşi olan veri mühendisi Baran Aldemir tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Özgür Aldemir toprağa verildi. Feci olayda ise insanın yüreğini dağlayan bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre olayda kanser hastası olan annenin kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi



Ankara'da gece çamaşır makinesini çalıştırarak gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı kardeşi veri mühendisi Baran Aldemir (28) tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Özgür Aldemir (42), toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre anneleriyle birlikte yaşayan Özgür ve Baran Aldemir kardeşler arasında gece çamaşır makinesinin çalıştırılması yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine veri mühendisi Baran Aldemir, doktor ağabeyi Özgür Aldemir'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.