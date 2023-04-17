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Gece çamaşır makinesi çalıştırma kavgasında kardeşinin öldürdüğü doktor toprağa verildi

Başkent'te gece çamaşır makinesini çalıştırma kavgasında kardeşi olan veri mühendisi Baran Aldemir tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Özgür Aldemir toprağa verildi. Feci olayda ise insanın yüreğini dağlayan bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre olayda kanser hastası olan annenin kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi

Giriş: 17.04.2023 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da mühendis kardeş doktor ağabeyini öldürmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı
Mühendis kardeş doktor ağabeyini öldürmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı
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DHA

Başkent'te gece çamaşır makinesini çalıştırma kavgasında kardeşi olan veri mühendisi Baran Aldemir tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Özgür Aldemir toprağa verildi. Feci olayda ise insanın yüreğini dağlayan bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre olayda kanser hastası olan annenin kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi


Ankara'da gece çamaşır makinesini çalıştırarak gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı kardeşi veri mühendisi Baran Aldemir (28) tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Özgür Aldemir (42), toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre anneleriyle birlikte yaşayan Özgür ve Baran Aldemir kardeşler arasında gece çamaşır makinesinin çalıştırılması yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine veri mühendisi Baran Aldemir, doktor ağabeyi Özgür Aldemir'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Baran Aldemir, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Özgür Aldemir için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye aile bireyleri ve yakınları katıldı. Doktor Aldemir, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Baran Aldemir polisteki ifadesinde, çamaşır makinesini çalıştırdığını; ancak geç olduğu için ağabeyinin tepki gösterdiğini söyleyerek, "Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında ağabeyim bana tokat attı. Ben daha sonra kendimi kaybetmişim" dedi. Baran Aldemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kardeşlerin komşusu Cahit Demir, "İkisi de çok iyi insanlardı. Kavgaları, gürültüleri olmazdı. 10 senedir kapı komşum. Biri doktor, diğeri de mühendis, biz de olayın şokundayız. Annesi kanser hastasıydı. Ambulans ve ekip arabalarının geldiğini gördüğümde şaşırdım. Gece 01.30- 02.00 civarı ağabeyini bıçakla öldürmüş, annesi araya girmeye çalışmış ama engel olamamış. Bir anlık sinirle olmuş" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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