Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu Üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın ile koronavirüs salgınındaki son duruma dair yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Prof. Dr. Akın, TFF'nin 12 Haziran'da ligleri başlatma kararını da değerlendirirken Sarıkaya'nın yazısında bu konu hakkındaki bölüm şöyle:
"Sözlerini biraz açmasını istedim, gördüm ki Futbol Federasyonu’na tepkili.
Hatta Bilim Kurulu toplantısında da konu gündeme gelmiş…
Sağlık Bakanı Koca’nın basın toplantısına da yansıdığı gibi herkesin kaşı çatılmış.
'Futbol Federasyonu Bilim Kurulu tavsiyesi diyor; bizim böyle bir tavsiyemiz de kesinlikle söz konusu değil' deyip ekledi:
'Bakan toplantıda Futbol Federasyonu’nun sağlık kurulunun tavsiyede bulunmuş olabileceğini söyledi. Nasıl yapacaklar? Bırakın sahada oynayanı, yedek kulübesinde oturan futbolcunun enfekte olduğu görülse, hepsiyle yakın temaslı olduğu için bütün takımı 14 gün karantinada tutmak zorundayız. Bu sadece futbol değil, basket, voleybol, güreş, tekvando gibi her türlü temaslı sporda geçerli…'
Sadece futbolcuların karşılaşması değil, aralıklı otursa dahi seyirci açısından da risk oluşturduğunu anımsattı.
Seyircinin maç sonrası stadyum dışında birbirine sarılıp galibiyet kutlaması yapacağını belirtti, 'Bu da büyük risk üretir' dedi."
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