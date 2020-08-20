Muharrem ayının gelmesiyle beraber, İslam dünyasında Muharrem orucu da tutulmaya başlandı. Oruca niyet etme (imsak) ve oruç açma (iftar - akşam ezanı) saatleri oruç tutanlar tarafından araştırılıyor. Peki; Muharrem orucu ne zaman açılır?

İşte; Ankara - İstanbul - İzmir imsak ve oruç açma (iftar) akşam ezanı saatleri...

İSTANBUL AKŞAM EZANI - ORUÇ AÇMA (İFTAR) SAATLERİ

ANKARA AKŞAM EZANI - ORUÇ AÇMA (İFTAR) SAATLERİ

İZMİR AKŞAM EZANI - ORUÇ AÇMA (İFTAR) SAATLERİ