Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Muharrem İnce'ye yönelik "sahte sosyal medya paylaşımları" soruşturması tamamlandı

        Muharrem İnce'ye yönelik "sahte sosyal medya paylaşımları" soruşturması tamamlandı

        Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli için iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnce'ye yönelik paylaşımlar için iddianame
        ABONE OL
        ABONE OL

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı X platformundaki hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ve Veli Koçak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan iddianame düzenlendi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşının talimatı ile örgüte müzahir kamu görevlileri tarafından yapılan 17-25 Aralık kumpasında amacına ulaşamayan örgüt, 15 Temmuz'da hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engelleme amacıyla yapmış oldukları darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra FETÖ üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, siyasi sığınma talep ettikleri ve bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları anlatıldı.

        REKLAM

        FETÖ'nün "sosyal medyadan sorumlu yöneticisi" Cevheri Güven'in, darbe girişimini, anayasal düzene yönelik gerçekleştirilen söz konusu eylemde bulunan şüpheli örgüt üyelerini aklamaya, meşru göstermeye, devlet büyüklerini ve FETÖ ile mücadele eden kamu görevlilerini, siyasetçi ve sivil şahısları hedef aldığı aktarılan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de başta Güven olmak üzere birçok FETÖ'cü hesabın İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

        Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ'cü Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı olarak paylaşıldığı, sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.

        "FETÖ'NÜN NİHAİ AMAÇLARINA BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIMDA BULUNDULAR"

        İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

        "FETÖ'nün 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerini örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda şekillendirip müşteki İnce'ye yönelik sahte pornografik görüntüler ve sahte dekontlarla adaylıktan çekilme, sindirme ve baskı aracı olarak kullanmak amacıyla sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğu, devam eden süreçte şüpheliler Oktay Yaşar ve Veli Koçak'ın ortak kullanımında bulunan yaklaşık 1 milyon 358 bin takipçisi bulunan 'Ankara Kuşu' isimli hesabındaki paylaşımlar ile müştekiye yönelik eleştiri sınırlarının da aşılması suretiyle zincirleme şekilde müştekinin onur ve şerefine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları belirlenmiştir.

        FETÖ tarafından siyaseti nihai amaçları etrafında şekillendirmek amacıyla başlatılan baskı ve yıldırma faaliyetlerine, şüphelilerin geniş halk kitlelerine ulaşabilecek sosyal medya gücü ile destek verdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 67. maddesinin müştekiye tanıdığı 'seçme ve seçilme' hakkının engellenerek adaylıktan çekilme süreci ile biten yoğun, baskıcı, hukuka aykırı hareketlerle şüpheliler Oktay Yaşar ve Veli Koçak'ın FETÖ'nün nihai amaçlarına bilerek ve isteyerek yardımda bulunmak suretiyle atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır."

        İddianamede şüpheliler Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muharrem İnce
        #Memleket Partisi
        #son dakika haberi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Habertürk Anasayfa