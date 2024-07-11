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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş sahte dekont ve sosyal medya paylaşımlarını yaydıkları öne sürülen 12 sanık hakkında, 'Sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların, Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıkların bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, bir kısım suçlar yönünden sanıklar üzerine atılı suçların yasal unsurları itibarıyla oluşmadığından beraat kararı verilmesini talep etti. Savcı, suç vasfının değişme ihtimaline karşı 'İnternet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret' suçu yönünden dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini istedi. Sanıklar ve müştekiler arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde ise aynı suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Müştekiler K.O. ve O.E.D.'ye karşı 'Kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirip yayma' suçundan sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, bir kısım suçlar yönünde dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine, mesleki mazeret bildiren taraf vekillerinin mazeretlerinin ayrı ayrı kabulüne ve savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi. Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir