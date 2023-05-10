Muharrem İnce'nin bugünkü programları iptal

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Memleket Partisi Manisa Milletvekili adayı Fidel Okan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Muharrem İnce'nin sağlık durumunun bozulması sebebiyle İzmir ve Manisa programları iptal olmuştur. Hakkında yürütülen iftira ürünü aşağılık kampanyaları lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Habertürk'e konuşan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu da, İnce'nin midesini üşüttüğünü ve ciddi bir problemi olmadığını söyledi. Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir'de yapmayı planladığı 'Gençlerle Buluşma' programı ve esnaf ziyareti ile Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan 'Gençlik Buluşması' programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İnce'nin Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir